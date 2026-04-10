Claudia Sheinbaum recibe a Elena Poniatowska y a Jesusa Rodríguez en Palacio Nacional

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional a la escritora Elena Poniatowska y a la activista Jesusa Rodríguez, en un encuentro que resaltó la cercanía entre la política y la cultura del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/04/2026 09:46 AM.
En México y editada el 10/04/2026 11:18 AM.