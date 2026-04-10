Claudia Sheinbaum recibe a Elena Poniatowska y a Jesusa Rodríguez en Palacio Nacional

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, recibió este lunes en Palacio Nacional a la reconocida escritora Elena Poniatowska y a la activista cultural Jesusa Rodríguez. El encuentro, que se desarrolló en uno de los pasillos del histórico edificio, subrayó la relación de larga data entre la mandataria y los referentes del ámbito literario y artístico.
Poniatowska, quien describió a Sheinbaum como "mi escritora favorita", manifestó su emoción al estar en el Palacio: "Ya estoy viejita, pero es para mí un honor que Claudia esté al mando; es un logro de todos nosotros". La escritora recordó los momentos compartidos desde las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador y las actividades políticas posteriores.
Jesusa Rodríguez, conocida por su labor como activista y promotora de la cultura popular, acompañó a la escritora durante la visita. Sheinbaum resaltó la presencia de Rodríguez y, frente al retrato del ex presidente, recordó que ambas han sido piezas clave en la organización de eventos culturales en el estado de Tabasco.
El encuentro fue documentado en redes sociales, donde la presidenta expresó su felicidad por compartir "momentos excepcionales" con ambas figuras, señalando la importancia de la unión entre la política y la cultura para fortalecer la identidad nacional.