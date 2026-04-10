Sheinbaum anuncia su primer viaje a Europa: se reunirá con mandatarios iberoamericanos

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó que realizará su primer desplazamiento oficial a Europa el próximo 18 de abril, cuando arribará a Barcelona, España. En la ciudad catalana se llevará a cabo una reunión con presidentes de Latinoamérica —Gustavo Petro (Colombia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Yamandú Orsi (Uruguay)— y con el presidente español, Pedro Sánchez. La cumbre, propuesta originalmente por el presidente chileno Gabriel Boric, busca estrechar lazos entre gobiernos progresistas de la región y Europa.
Sheinbaum destacó que la convocatoria surgió de la inquietud de Boric por “reunir a líderes de la región y Europa con afinidad ideológica”. La presidenta subrayó que, además de los mandatarios confirmados, se han enviado invitaciones a otros jefes de Estado y de Gobierno para que asistan a la inauguración de la Copa del Mundo 2026 y a eventos previos.
En relación con la organización del evento futbolístico, la secretaria de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas, informó que la FIFA también está enviando cartas a los distintos mandatarios, no solo para el partido inaugural, sino para los encuentros en los que participarán sus selecciones. Respecto a la posible asistencia del rey de España, la oficina de la presidenta indicó que no ha recibido comunicación alguna ni del monarca ni de la embajada.
Sheinbaum reiteró que muchas visitas internacionales siguen pendientes de confirmación y que “se enviaron todas las cartas de invitación y están por confirmar si van a venir al partido inaugural o a un evento que tendremos el día anterior”.