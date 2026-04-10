Sheinbaum anuncia su primer viaje a Europa: se reunirá con mandatarios iberoamericanos

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, viajará a Barcelona el 18 de abril para una cumbre con líderes de Colombia, Brasil, Uruguay y el presidente español Pedro Sánchez, iniciativa propuesta por el presidente chileno Gabriel Boric, en el marco de la preparación de la Copa del Mundo 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/04/2026 09:57 AM.
En México y editada el 10/04/2026 12:36 PM.