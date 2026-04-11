Más de 200 restos humanos hallados entre Tláhuac y Chalco: familias exigen justicia y transparencia

Más de 200 restos humanos fueron encontrados entre las lagunas de La Habana y Xico, en la zona de Tláhuac y los límites con Chalco, durante la jornada de búsqueda del 7 al 10 de abril de 2026. Los colectivos de familiares de desaparecidos, entre los que se encuentran Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles CDMX, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, reportaron la localización de 219 restos óseos de origen humano, distribuidos en 49 el martes, 29 el miércoles, 51 el jueves y 90 el viernes.
Las familias manifestaron su "indignación y profunda preocupación" ante la magnitud del hallazgo y exigieron que los procesos de análisis e identificación se realicen con total respeto, transparencia y en colaboración directa con los familiares. Señalaron que la zona constituye un punto de alto interés forense que debe ser explorado exhaustivamente en futuras jornadas.
La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México informó que, en el cuarto día de actividades, participaron más de 100 servidores públicos, 33 integrantes de colectivos y personas solidarias. Las labores incluyeron el uso de drones aéreos y acuáticos, maquinaria especializada, embarcaciones y binomios caninos, cubriendo más de 6,500 metros cuadrados y localizando 89 indicios forenses adicionales.
En paralelo, medios de comunicación reportaron el hallazgo de 21 restos óseos en otro predio de la misma alcaldía, presuntamente vinculados al operativo de seguridad Sable CDMX, donde también se encontraron restos de animales, lo que complica la labor pericial. Expertos señalaron que varios restos presentan distintos grados de mineralización, lo que sugiere un enterramiento prolongado. Las evidencias fueron trasladadas a laboratorios forenses para estudios genéticos que permitan su identificación.
El contexto de estos descubrimientos se da en medio de tensiones entre los colectivos de búsqueda y autoridades federales. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advirtió sobre un incremento de casos en México y posibles fallas estructurales en la respuesta del Estado, incluso aludiendo a crímenes de lesa humanidad, a lo que autoridades mexicanas respondieron rechazando la conclusión por falta de rigor.
Los colectivos reiteran su exigencia de verdad, justicia y un trato digno, subrayando la necesidad de reconocer plenamente la magnitud del problema. "Los buscamos porque los amamos, hasta encontrarles", concluyeron.