Más de 200 restos humanos hallados entre Tláhuac y Chalco: familias exigen justicia y transparencia

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Colectivos de familiares localizaron 219 restos óseos en la zona de Tláhuac y los límites con Chalco, generando nuevas exigencias a autoridades para una identificación respetuosa y exhaustiva.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/04/2026 09:29 AM.
En México y editada el 11/04/2026 10:37 AM.