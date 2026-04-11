Caludia Sheinbaum reconoce crisis del maíz y anuncia nuevos apoyos

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el precio del maíz está en niveles muy bajos, señalando la grave situación del campo mexicano. En medio de protestas de transportistas y productores, anunció la continuidad y ampliación de programas de apoyo, así como acciones conjuntas con la gobernadora de Morelos para recuperar el riego agrícola. Además, destacó la entrega de tierras comunales en conmemoración del aniversario de Emiliano Zapata.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/04/2026 09:24 AM.
En México y editada el 11/04/2026 09:42 AM.