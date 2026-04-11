Caludia Sheinbaum reconoce crisis del maíz y anuncia nuevos apoyos

En una visita a Ayala, Morelos, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, declaró que “sabemos que hay momento difícil, porque el maíz está a muy bajo precio”, subrayando la crisis que atraviesa el sector agrícola mexicano.
El mensaje se dio en el contexto de protestas encabezadas por transportistas y productores agrícolas, quienes el 10 de abril rompieron el diálogo con el gobierno y abandonaron una reunión pactada por la Secretaría de Gobernación (Segob) con la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y organizaciones del campo, al considerar que la dependencia intentaba condicionar la liberación de carreteras.
Sheinbaum reiteró el compromiso de su administración con el campo, señalando la existencia de varios programas: Fertilizantes Gratuitos, Producción para el Bienestar, Sembrando Vida y el recién lanzado “El maíz es la raíz”, destinado a brindar apoyo técnico a los productores.
Durante su intervención, la mandataria señaló que, al llegar a la zona, le informaron la necesidad de construir presas para recuperar los cultivos. Anunció que el gobierno federal trabajará junto a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, para impulsar el riego agrícola en la región.
En el mismo acto, Sheinbaum recordó que en siete años de gobierno se han entregado más de 60 mil hectáreas de tierras comunales a propietarios originarios, una medida que, según ella, responde a los principios de justicia social impulsados por Emiliano Zapata. La conmemoración del 107.º aniversario luctuoso de Zapata en la Ex Hacienda de Chinameca sirvió para entregar 3,644 títulos y certificados parcelarios a 8,800 habitantes de Morelos, así como 11,344 constancias a comunidades ejidales y comunales.
La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, destacó que este esfuerzo busca honrar la memoria del general revolucionario y reforzar el legado zapatista en las comunidades que defienden su territorio.
El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, representado por Heraclio Rodríguez, denunció la imposición de condiciones por parte del gobierno y reiteró que no aceptarán más restricciones para la liberación de carreteras.
Con la crisis del maíz como telón de fondo, la administración de Sheinbaum promete seguir impulsando acciones concretas para estabilizar los precios, garantizar el acceso a insumos y fortalecer la infraestructura de riego, en línea con los objetivos de la Cuarta Transformación.