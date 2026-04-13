Derrame de diésel en refinería Pemex Deer Park (Houston) sin impacto inmediato en la comunidad

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Pemex reportó un derrame de diésel en su refinería Deer Park, ubicada en el Canal de Navegación de Houston. La fuga fue identificada, aislada y contenida; por el momento no se registra daño a la población ni a instalaciones industriales vecinas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 08:13 AM.
En México y editada el 13/04/2026 09:59 AM.