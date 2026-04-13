Derrame de diésel en refinería Pemex Deer Park (Houston) sin impacto inmediato en la comunidad

La empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que se produjo un derrame de diésel en su refinería Deer Park, situada a orillas del Canal de Navegación de Houston, Texas. Según datos obtenidos por el Houston Chronicle, funcionarios del canal confirmaron la activación de un equipo de respuesta que instaló barreras de contención y aisló la fuente de la fuga.
Hasta el momento, las autoridades locales no tienen constancia de efectos adversos en la comunidad circundante ni en los complejos industriales adyacentes. Tampoco se ha emitido información oficial por parte del gobierno de Estados Unidos ni de Pemex a través de sus canales institucionales.
Deer Park es una de las 20 refinerías más grandes de Estados Unidos, con una superficie de 607 hectáreas y una capacidad de procesamiento de 340 mil barriles de crudo al día. En ella se refinan hidrocarburos provenientes de México, Estados Unidos, Canadá, África y Sudamérica, generando productos que abastecen a los sectores terrestre, marítimo y aéreo.
La planta, que lleva operando cerca de un siglo, ha sido objeto de múltiples inversiones para optimizar su producción. En 2022, el entonces director ejecutivo de Pemex, Octavio Romero Oropeza, anunció la compra total de la refinería mediante la adquisición del 50.005 % de la participación de Shell.
Las autoridades continúan monitoreando la situación y se espera que se publiquen más detalles a medida que se disponga de información adicional.