Dólar hoy 13 de abril: el peso mexicano se debilita tras tensiones en el Estrecho de Ormuz

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El dólar cotiza a 17.35 pesos, un alza de 0.29% frente a la sesión anterior, mientras la incertidumbre geopolítica en el Estrecho de Ormuz impulsa la volatilidad y coloca al peso mexicano entre las monedas emergentes con mayores pérdidas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 08:32 AM.
En México y editada el 13/04/2026 08:56 AM.