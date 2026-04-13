Dólar hoy 13 de abril: el peso mexicano se debilita tras tensiones en el Estrecho de Ormuz

El dólar estadounidense se paga hoy, lunes 13 de abril de 2026, a 17.35 pesos mexicanos en promedio, lo que representa un incremento del 0.29% respecto a los 17.30 pesos de la jornada anterior, según datos de Dow Jones. En la sesión overnight la cotización oscilaría entre un mínimo de $17.34 y un máximo de $17.44 en el mercado spot.
Este repunte se produce en un contexto de renovada tensión en los mercados internacionales, derivado de las recientes amenazas del presidente Donald Trump sobre el Estrecho de Ormuz, tras el estancamiento de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. La percepción de riesgo geopolítico en Oriente Medio ha elevado la aversión al riesgo, favoreciendo al dólar frente a monedas de economías emergentes.
Según el Grupo Financiero Monex, el peso mexicano ocupa el quinto lugar entre las divisas de países emergentes con mayores pérdidas frente al billete verde. En los últimos siete días el dólar ha retrocedido un 2.32% frente al peso, mientras que en el balance anual mantiene una caída del 10.63%.
La volatilidad semanal del tipo de cambio se sitúa ligeramente por debajo del promedio anual, indicando un periodo de relativa estabilidad tras la reciente racha de cinco jornadas a la baja. Factores estructurales como el nearshoring y la entrada de divisas vinculadas al Mundial de Fútbol 2026 podrían reforzar al peso en el mediano plazo.
Los analistas proyectan que, al cierre de 2026, el tipo de cambio USD/MXN se ubique entre $19.30 y $20.50. La Secretaría de Hacienda estima $19.70, Banorte $19.30, el Banco de México entre $20.00 y $20.50, y Citi México entre $19.50 y $20.20. Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16.00 y $22.00.
En el plano macroeconómico, se anticipa un crecimiento del PIB nacional de entre 1.15% y 1.40% para este año, tras un periodo de menor dinamismo. Los elementos que podrían influir en la volatilidad del dólar incluyen el crecimiento económico global, la renegociación del T‑MEC, las políticas arancelarias de EE. UU., y una posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026.
El peso mexicano, moneda de curso legal en México, es la decimoquinta más negociada a nivel mundial y la más negociada en América Latina. Es la tercera moneda más transada en el continente, después del dólar estadounidense y el dólar canadiense. Actualmente se abrevia MXN; antes de 1993 se utilizaba MXP. El símbolo "$" fue originado por el peso mexicano y posteriormente adoptado por el dólar estadounidense.