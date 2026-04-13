Gobierno de México destinará más de un billón de pesos a Becas del Bienestar para 2030

En la Mañanera del Pueblo, el secretario de Educación Pública, Mario Martín Delgado Carrillo, reveló que el presupuesto destinado a las Becas del Bienestar durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum superará el billón de pesos, cifra que duplica la inversión acumulada de los cuatro gobiernos anteriores.
Según el funcionario, la cifra histórica representa un compromiso sin precedentes con la educación y la inclusión social, y se mantendrá hasta el año 2030. Para efectos comparativos, los montos asignados por administraciones pasadas fueron: Vicente Fox – 77,724 millones de pesos; Felipe Calderón – 140,565 millones; Enrique Peña Nieto – 224,440 millones; y Andrés Manuel López Obrador – 463,001 millones.
Los recursos se distribuirán entre varios programas de becas, cada uno dirigido a un segmento específico de la población estudiantil:
Con esta medida, el gobierno de Sheinbaum busca consolidar a las Becas del Bienestar como una política estructural de largo plazo, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda de desarrollo social del país.