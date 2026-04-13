Gobierno de México destinará más de un billón de pesos a Becas del Bienestar para 2030

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El secretario de Educación Pública anunció una inversión histórica que supera el billón de pesos en el programa de Becas del Bienestar, superando la suma de los cuatro sexenios anteriores y beneficiando a más de 15 millones de estudiantes de todos los niveles educativos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 10:13 AM.
En México y editada el 13/04/2026 10:59 AM.