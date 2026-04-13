Gobierno instalará lonas para señalar gasolineras que “se vuelan la barda” con los precios

Ante la escalada del precio del barril de petróleo, que alcanzó los 102‑103 dólares tras la tensión con Irán, el gobierno federal anunció una medida inédita para combatir los sobreprecios en combustibles. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comenzará hoy a colocar lonas visibles en las gasolineras que, según la dependencia, “se vuelan la barda” con sus tarifas de gasolina regular y diésel.
La estrategia se implementará en la mayor parte del territorio nacional, excluyendo a Baja California Sur y Quintana Roo, donde la logística justifica precios diferentes. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, sin la intervención federal, los consumidores enfrentarían precios significativamente más altos. El mecanismo de apoyo consiste en eliminar los impuestos habituales sobre los combustibles, lo que representa una renuncia fiscal del erario y permite que la “Magna” se mantenga en 24 pesos por litro, idéntico al del año pasado, lo que equivale a un subsidio de entre 6 y 7 pesos por litro.
En el caso del diésel, el gobierno mantiene un acuerdo para estabilizarlo en 28 pesos por litro, aunque busca reducirlo aún más por su impacto directo en la canasta básica y el costo de la mercancía. Sheinbaum señaló que, durante un recorrido por Morelos, Puebla y Tlaxcala, detectó estaciones que venden diésel hasta en 30 pesos, superando el límite acordado. “¿Cómo? Si además se están utilizando recursos que deberían ayudar a todos los mexicanos”, cuestionó la mandataria.
Además de la colocación de lonas, la Profeco habilitó un mapa virtual en su sitio web, accesible mediante un código QR, donde los usuarios pueden consultar en tiempo real los precios de gasolina y diésel en todo el país. La medida busca orientar a los consumidores hacia estaciones con precios justos y presionar a los establecimientos que incumplen los lineamientos.
Sheinbaum amplió su preocupación a la canasta básica. En una reunión con el secretario de Hacienda, Edgar Córdova, revisó los precios de productos como jitomate, carne de res y calabacita, que han subido notablemente. La presidenta atribuyó parte del alza a las heladas de diciembre en Florida, pero advirtió que intermediarios y comercializadores están aprovechando la coyuntura. La mandataria anunció que convocará a reuniones con representantes del sector para evitar que “nadie se aproveche de la situación actual”.
Con la combinación de lonas informativas, el mapa digital y la presión directa a los precios de la canasta, el gobierno busca proteger el poder adquisitivo de los mexicanos frente a la volatilidad del mercado internacional del petróleo.