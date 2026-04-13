Gobierno instalará lonas para señalar gasolineras que “se vuelan la barda” con los precios

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La Profeco colocará lonas en estaciones de gasolina y diésel que cobren tarifas excesivas, mientras el presidente Sheinbaum mantiene la Magna en 24 pesos por litro y busca estabilizar el diésel a 28 pesos, en medio de precios internacionales del crudo que rozan los 103 dólares.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 10:13 AM.
En México y editada el 13/04/2026 11:07 AM.