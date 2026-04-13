Sheinbaum declara a México como ejemplo de estabilidad ante la complejidad global

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, afirmó que México se erige como un país ejemplar al haber mantenido un rumbo económico sólido pese al panorama complejo que atraviesa el mundo, con especial énfasis en la situación de Oriente Medio.
En el marco de su gira de trabajo por Tlaxcala, la mandataria explicó que, durante el primer trimestre de 2024, la nación ha logrado preservar la estabilidad macroeconómica, lo que se refleja en indicadores como la inflación bajo control y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) dentro de los rangos esperados.
Durante la inauguración del primer Polo de Desarrollo Económico del Bienestar, Sheinbaum destacó los avances en dos sectores estratégicos: el automotriz y el turismo. Las ventas de automóviles aumentaron de manera significativa, acompañadas por un repunte en la llegada de turistas internacionales, lo que generó un efecto multiplicador en la generación de empleos y en la recaudación fiscal.
La presidenta subrayó que estos logros no son exclusivos del sector público; el apoyo de la iniciativa privada ha sido determinante. Asimismo, señaló que la inversión, tanto extranjera como nacional, se ha concentrado mayormente en la zona norte del país, cerca de la frontera con Estados Unidos, y en la región del Bajío, áreas que continúan atrayendo capitales por su infraestructura y mano de obra calificada.
Por su parte, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, reiteró que el papel del gobierno federal es mantener el rumbo económico en medio de la renegociación del T‑MEC, garantizando que los beneficios de los acuerdos comerciales se traduzcan en mayor competitividad y desarrollo regional.
En conclusión, la administración de Sheinbaum presenta a México como un modelo de resiliencia y crecimiento sostenible, capaz de enfrentar desafíos internacionales sin perder de vista la prioridad de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.