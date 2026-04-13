Sheinbaum declara a México como ejemplo de estabilidad ante la complejidad global

...

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante su gira en Tlaxcala, resaltó que México ha mantenido una economía estable en el primer trimestre del año, impulsado por el crecimiento del sector automotriz, el turismo y la inversión, a pesar de los retos internacionales, especialmente en Oriente Medio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 08:12 AM.
En México y editada el 13/04/2026 08:53 AM.