Presidenta de la Cámara advierte sobre posible filtración de exámenes del INE

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Kenia López Rabadán expresó su preocupación por rumores de filtración de los exámenes a aspirantes del Consejo General del INE, pidió garantías de legalidad y llamó a los partidos a consensuar designaciones transparentes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 04:31 PM.
En México y editada el 13/04/2026 04:40 PM.