Presidenta de la Cámara advierte sobre posible filtración de exámenes del INE

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, alertó este 13 de abril de 2026 sobre supuestas filtraciones de los exámenes aplicados a los aspirantes para integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Aunque reconoció que se trata de especulaciones, subrayó que cualquier irregularidad en un proceso clave para la vida democrática del país es inadmisible.
En una conferencia de prensa, la legisladora manifestó: “Espero por el bien de este país que no se hayan filtrado los exámenes”. Añadió que la prioridad es garantizar certeza y legalidad en cada etapa del proceso de selección.
El proceso avanza hacia una fase decisiva: a partir del 14 de abril, el Comité Técnico de Evaluación iniciará entrevistas a los aspirantes a las tres vacantes del Consejo General. Previo a ello, se publicará una lista de hasta 100 candidatos, respetando el principio de paridad de género. Las entrevistas concluirán el 16 de abril y servirán para evaluar experiencia, capacidad e integridad, criterios esenciales para conformar las quintetas finales que serán enviadas a la Cámara.
López Rabadán hizo un llamado a los grupos parlamentarios para que construyan acuerdos que legitimen las designaciones, enfatizando que un amplio respaldo es preferible a nombramientos con el mínimo de votos. “La confianza ciudadana en las instituciones electorales está en juego”, afirmó, y urgió a evitar cualquier duda sobre la transparencia del proceso.
En paralelo, el Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) solicitó mayor publicidad de la documentación de los aspirantes y advirtió que la brevedad de los plazos podría afectar la calidad de la selección. El colectivo pidió que tanto el Comité Técnico como la Cámara hagan pública la información de los candidatos para fortalecer la legitimidad del proceso.
Ante la posibilidad de que la designación se realice mediante “insaculación” o “tómbola”, la presidenta de la Cámara reiteró que, aun en ese escenario, los perfiles seleccionados deben ser los más idóneos, con experiencia electoral y apego a los principios democráticos.
El desarrollo de este proceso será determinante para el fortalecimiento del INE, en un contexto donde la transparencia y la credibilidad institucional son pilares de la democracia mexicana.