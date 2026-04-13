Sheinbaum explica el “regaño” a manifestantes en Puebla y aclara su postura

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Claudia Sheinbaum detalló que la confrontación con manifestantes en Puebla fue premeditada y que, pese a solicitarles que no interrumpieran la entrega de viviendas, tuvo que elevar la voz porque no le permitían hablar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 10:14 AM.
En México y editada el 13/04/2026 10:33 AM.