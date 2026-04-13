Sheinbaum anuncia recortes en la administración para sostener el IEPS y evitar alzas en la gasolina

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La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que su gobierno implementará ajustes presupuestarios en la Administración Pública Federal para seguir destinando recursos al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), con el objetivo de mantener estable el precio de la gasolina pese al aumento del crudo a nivel internacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 01:54 PM.
En México y editada el 13/04/2026 03:34 PM.