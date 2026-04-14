Gobierno reporta 41 % de baja en homicidios dolosos y señala leve repunte en marzo

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Entre septiembre 2024 y marzo 2026 el promedio diario de homicidios dolosos en México descendió de 86.9 a 51.4 víctimas, una reducción del 41 %. Sin embargo, en marzo de 2026 se observó un leve repunte a 51.4 casos diarios. Siete entidades concentran la mitad de los homicidios, encabezadas por Guanajuato.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/04/2026 08:55 AM.
En México y editada el 14/04/2026 09:14 AM.