Gobierno reporta 41 % de baja en homicidios dolosos y señala leve repunte en marzo

Durante la conferencia matutina del presidente, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Marcela Figueroa, presentó el informe actualizado al 31 de marzo de 2026, basado en los datos de las 32 fiscalías estatales. El promedio nacional de homicidios dolosos pasó de 86.9 víctimas diarias en septiembre de 2024 a 51.4 en marzo de 2026, lo que representa una disminución de 35 homicidios por día, equivalente a una baja del 41 %.
La serie mensual muestra que, aunque la tendencia general es descendente, se registraron variaciones en los primeros meses de 2026: enero tuvo 51.6 homicidios diarios, febrero descendió a 49.3 y marzo repuntó ligeramente a 51.4. Según la funcionaria, el nivel de marzo de 2026 es el más bajo para ese mes desde 2016, cuando se registraron 55.1 casos diarios.
El informe también detalla la distribución geográfica de los homicidios dolosos. Siete entidades concentran el 50.2 % del total nacional registrado hasta marzo de 2026. Guanajuato encabeza la lista con 9.2 % (147 víctimas), seguido por Chihuahua con 8.3 % (132 casos) y Baja California con 8.0 % (128 casos). Le siguen Morelos (6.4 %, 102 casos), Guerrero (6.3 %, 101 casos), Estado de México (6.0 %, 95 casos) y Oaxaca (5.9 %, 94 casos).
Estas cifras evidencian una alta concentración de la violencia homicida en un número reducido de entidades, lo que permite focalizar políticas de prevención y combate al delito. El SNSP continuará publicando reportes mensuales que permitan monitorear la evolución temporal y territorial del homicidio doloso en el país.