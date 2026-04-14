Profeco y SADER descartan aumento del precio de la tortilla en México

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La Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Agricultura confirman que los costos del maíz y la harina se mantienen estables, desmintiendo rumores de alzas en el kilo de tortilla y reiterando el compromiso del Acuerdo Nacional Maíz‑Tortilla para proteger el poder adquisitivo de los consumidores.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/04/2026 04:01 PM.
En México y editada el 14/04/2026 04:17 PM.