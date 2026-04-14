Renovación del INE avanza: 100 aspirantes superan filtro final entre críticas por cercanía con la 4T

La Cámara de Diputados dio a conocer la lista de los 100 aspirantes que avanzaron en el proceso de renovación parcial del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Estos candidatos superaron la evaluación de idoneidad realizada por el Comité Técnico de Evaluación, después de que 164 de los 328 participantes aprobaran el examen escrito.
La evaluación de idoneidad consideró tres criterios: currículum vitae (40 %), exposición de motivos (30 %) y ensayo (30 %). El resultado dejó fuera a la expresidenta del Tribunal Electoral, María del Carmen Alanís, a pesar de su amplia experiencia, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre los parámetros aplicados.
Entre los 100 seleccionados destacan varios perfiles con vínculos políticos o ideológicos con Morena y la Cuarta Transformación (4T). La oposición ha señalado la presencia de candidatos que, según ellos, podrían comprometer la independencia del órgano electoral. La lista final mantiene la paridad de género, con 50 mujeres y 50 hombres, y 14 aspirantes se autodenominaron integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad, cumpliendo con el requisito de inclusión establecido por el tribunal.
La siguiente fase del proceso consiste en entrevistas individuales que se llevarán a cabo del 14 al 16 de abril en la Cámara de Diputados. En esta etapa se evaluarán aspectos como la capacidad de análisis, la visión institucional y el compromiso con la imparcialidad. Tras las entrevistas, se conformarán tres quintetas de cinco aspirantes cada una, de las cuales se elegirán los nuevos consejeros del INE. Cada quinteta deberá incluir al menos una persona perteneciente a un grupo vulnerable.
El avance del proceso se produce en medio de señalamientos sobre una posible politización del INE, mientras la sociedad y los partidos buscan garantizar la idoneidad de los futuros consejeros de uno de los organismos más relevantes del sistema democrático mexicano.