Renovación del INE avanza: 100 aspirantes superan filtro final entre críticas por cercanía con la 4T

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La Cámara de Diputados anunció que 100 candidatos pasaron la evaluación de idoneidad para ocupar tres vacantes en el Consejo General del INE, generando controversia por la presencia de perfiles vinculados a la Cuarta Transformación y la exclusión de la ex presidenta del Tribunal Electoral.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/04/2026 08:14 AM.
En México y editada el 14/04/2026 08:31 AM.