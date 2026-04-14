Gobierno se reúne con gasolineros para frenar posible alza de la gasolina

...

La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a representantes del sector gasolinero a Palacio Nacional para negociar precios y evitar que el diésel supere los 28.28 pesos por litro y la gasolina magna los 24 pesos, con el objetivo de contener la inflación y proteger la canasta básica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/04/2026 08:56 AM.
En México y editada el 14/04/2026 09:51 AM.