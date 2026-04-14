Gobernador Rubén Rocha analiza apoyos para productores de maíz en Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó que se está llevando a cabo un análisis exhaustivo de los apoyos que se ofrecerán a los productores de maíz de la entidad. La declaración se realizó frente al Palacio Nacional, donde el mandatario explicó que el secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum, Carlos Augusto Morales, y un equipo de la Secretaría de Agricultura, están revisando la cantidad y naturaleza de dichos apoyos.
Según Rocha, el precio del maíz que reciben los agricultores incluye varios componentes: el valor del grano, la base que cubre el traslado del producto y, posteriormente, la intervención del gobierno para fortalecer los ingresos de los productores. El gobernador subrayó que, una vez integrados estos factores, el Estado aportará recursos y medidas que permitan mejorar la rentabilidad del cultivo.
El objetivo de esta revisión es garantizar que los agricultores cuenten con los recursos necesarios para enfrentar la próxima cosecha, reducir costos de transporte y asegurar precios justos que les permitan mantener la producción y la competitividad del maíz sinaloense en los mercados nacionales e internacionales.
Rubén Rocha reiteró su compromiso con el sector agropecuario y señaló que los resultados del análisis se darán a conocer en los próximos días, una vez que se definan los lineamientos y se asignen los recursos correspondientes.