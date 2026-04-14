Gobernador Rubén Rocha analiza apoyos para productores de maíz en Sinaloa

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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, anunció que se están revisando los apoyos económicos y logísticos que recibirán los agricultores de maíz, en conjunto con la Secretaría de Agricultura y el secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/04/2026 08:43 AM.
En México y editada el 14/04/2026 08:52 AM.