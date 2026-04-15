Guillermo Cortés conquista el título mundial juvenil de Taekwondo en Uzbekistán

El joven taekwondista mexicano Guillermo Cortés obtuvo el título mundial juvenil al vencer al surcoreano Ji Woon Ha por 2‑0 en la final del Campeonato Mundial Juvenil celebrado en Tashkent, Uzbekistán, el 15 de abril de 2026. Con tan solo 16 años, Cortés demostró una actuación constante y dominante a lo largo del torneo.
En la fase preliminar, el mexicano superó al esloveno Jakob Gastelic (2‑0) y al costarricense Gabriel Rodríguez (2‑0). En octavos de final venció al moldavo Kirill Navraceuc (2‑1) y en cuartos de final derrotó al ruso Kambulat Luseinov (2‑1). La semifinal lo vio triunfar 2‑0 contra el canadiense Zineddine Chebil, antes de cerrar la competición con la victoria final sobre Ji Woon Ha.
Este logro se suma a los títulos mundiales que Cortés ya había obtenido en la categoría de cadetes, en Sofía 2022 y Sarajevo 2023, y lo posiciona como una de las figuras jóvenes más destacadas del taekwondo mexicano. Sus próximos objetivos incluyen participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar y proyectarse hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032.
El triunfo de Cortés refuerza la creciente presencia de México en el escenario internacional del taekwondo y augura un futuro prometedor para la disciplina en el país.