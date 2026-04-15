Guillermo Cortés conquista el título mundial juvenil de Taekwondo en Uzbekistán

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Con 16 años, Guillermo Cortés se alzó con la medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo en Tashkent, consolidándose como una de las mayores promesas del deporte mexicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/04/2026 11:09 AM.
En México y editada el 15/04/2026 11:16 AM.