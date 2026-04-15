Tragedia en Atengo, Jalisco: Mueren dos niños de 6 y 4 años tras incendio

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Un incendio devoró una vivienda en Soyatlán del Oro, municipio de Atengo, Jalisco, el 14 de abril, provocando la muerte por calcinamiento de una niña de 6 años y un niño de 4 años, y dejando a un adulto con quemaduras de primer grado. La Fiscalía de Jalisco abrió una investigación para determinar las causas del siniestro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/04/2026 11:49 AM.
En México y editada el 15/04/2026 12:06 PM.