Tragedia en Atengo, Jalisco: Mueren dos niños de 6 y 4 años tras incendio

Un incendio registrado el martes 14 de abril consumió una casa en la calle Francisco Villa, en la comunidad de Soyatlán del Oro, y cobró la vida de dos menores: Azael Ponce Luna, de 4 años, y Daniela Guadalupe Anguiano Luna, de 6 años. Un adulto que se encontraba en el domicilio sufrió quemaduras de primer grado y recibió atención médica in situ.
Según la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, el fuego se propagó rápidamente, afectando al menos tres viviendas colindantes. Los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para contener las llamas y evitar que se extendieran a más hogares.
Las autoridades municipales de Atengo fueron los primeros en responder al siniestro y constataron el fallecimiento de los niños en el lugar. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se realizaron los peritajes correspondientes.
La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para esclarecer el origen del incendio y determinar posibles responsabilidades, ya sea por negligencia o por conductas deliberadas. Mientras tanto, se evaluaron los riesgos en las viviendas circundantes para garantizar la seguridad de la población.
La comunidad de Soyatlán del Oro vive momentos de profunda consternación y mantiene la alerta ante la posibilidad de incidentes similares. Las autoridades estatales y municipales continúan trabajando en conjunto para reforzar las medidas de prevención y respuesta ante emergencias.