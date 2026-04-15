Comunidades Tenek y Nahua de la Huasteca exigen la prohibición del fracking

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Una delegación de 80 comunidades indígenas y campesinas de la Huasteca Potosina, encabezada por representantes Tenek y Nahua, solicitó a la diputada Kenia López Rabadán la aprobación de la reforma constitucional que prohíbe la fracturación hidráulica, tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de evaluar su uso para la soberanía energética.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/04/2026 03:53 PM.
En México y editada el 15/04/2026 04:13 PM.