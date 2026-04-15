Comunidades Tenek y Nahua de la Huasteca exigen la prohibición del fracking

Una docena de representantes de 80 comunidades indígenas y campesinas Tenek y Nahua de la Huasteca Potosina acudieron a la Cámara de Diputados para exigir la aprobación de la reforma constitucional que prohíbe el fracking en México. La visita se dio después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que evaluará la fracturación hidráulica como alternativa para la extracción de gas no convencional.
Los delegados entregarán a la diputada panista Kenia López Rabadán más de 125 firmas de siete municipios de la Huasteca, con el objetivo de impulsar la iniciativa ya tramitada en comisiones y que busca una prohibición constitucional del fracking.
Rosa Ester Peña Soto, integrante de la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina, advirtió que la práctica podría afectar a 300 comunidades indígenas que albergan a 700 mil habitantes, contaminando sus cuerpos de agua. Por su parte, Jeremías Morelos Antonio, comisariado del ejido El Cristiano (Xilitla, San Luis Potosí), señaló que su comunidad se ha organizado contra el fracking ante el riesgo de contaminación de ríos y manantiales.
Sheinbaum presentó un comité de expertos científicos que analizará la viabilidad técnica y ambiental del fracking en un plazo de dos meses, con consultas comunitarias. Sin embargo, los representantes de la Huasteca demandan una prohibición total.
La reforma para prohibir el fracking ya fue publicada en la Gaceta del Congreso, pero no ha avanzado a comisiones ni al pleno. La Alianza Mexicana contra el Fracking recordó que la presidenta incluyó en su plan de campaña el “paso 87” que prohíbe la explotación mediante fracking, aunque no lo trasladó a sus compromisos de gobierno.
El proyecto de reforma constitucional, incluido en el paquete de 18 iniciativas enviadas al Congreso el 5 de febrero de 2024 por el ex presidente López Obrador, modificaba el artículo 27 para prohibir contratos y medidas administrativas que permitan el fracking. A pesar de haber sido dictaminado, la iniciativa no se priorizó en la LXVI Legislatura y quedó sin efecto por falta de voluntad política.