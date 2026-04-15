Director del Metro culpa a usuarios por fallas y anuncia inversión de 5 mil millones de pesos

El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), Adrián Rubalcava, atribuyó parte de la responsabilidad de las fallas en los trenes a los usuarios, señalando que "por lo general no los cuidan, los maltratan" y que evitan que las puertas se abran correctamente.
Rubalcava explicó que este maltrato se traduce en averías que impiden el buen funcionamiento del servicio, que transporta a más de 3.6 millones de usuarios diarios en sus 12 líneas. "Si tenemos un tren cuya puerta está afectada, ya no está en condiciones", enfatizó.
El funcionario también recordó que el Metro ha sufrido una falta de inversión sostenida en los últimos años, lo que ha provocado el envejecimiento del sistema. Sin embargo, aseguró que su administración, en coordinación con la Ciudad de México y la presidenta Claudia Sheinbaum, ha destinado más de 5 mil millones de pesos para el mantenimiento integral del sistema, incluyendo vías, sistemas eléctricos y de rectificación de líneas.
Estas declaraciones coincidieron con un paro escalonado del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro, que exigía mejoras laborales y de infraestructura. Rubalcava informó que, tras extensas negociaciones, se alcanzó un acuerdo con los representantes sindicales para priorizar recursos y acciones concretas.
El líder sindical, Fernando Espino, lleva más de 40 años al frente del sindicato, una de las dirigencias más antiguas del país, y ha sido pieza clave en las recientes movilizaciones.
En conclusión, mientras el director del Metro señala la responsabilidad de los usuarios en el deterioro de los trenes, también reconoce la necesidad de una inversión estructural para garantizar la seguridad y eficiencia del servicio que millones de capitalinos utilizan a diario.