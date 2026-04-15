Director del Metro culpa a usuarios por fallas y anuncia inversión de 5 mil millones de pesos

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Adrián Rubalcava, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, responsabilizó a los usuarios por el deterioro de los trenes y, al mismo tiempo, reveló una inversión de más de 5 mil millones de pesos para su mantenimiento. Sus declaraciones se dieron en medio de un paro sindical y una entrevista con Radio Fórmula.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/04/2026 01:01 PM.
En México y editada el 15/04/2026 01:30 PM.