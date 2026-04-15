SCJN establece la UMA como base para indemnizaciones por muerte

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los pagos por fallecimiento en materia civil se calcularán con la Unidad de Medida y Actualización (UMA), excluyendo al salario mínimo como referencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/04/2026 01:02 PM.
En México y editada el 15/04/2026 01:06 PM.