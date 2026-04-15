SCJN establece la UMA como base para indemnizaciones por muerte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que redefine el método de cálculo de las indemnizaciones por muerte en el ámbito civil. A partir de ahora, dichos montos deberán basarse en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en el salario mínimo.
El tribunal argumentó que el salario mínimo tiene como objetivo primordial garantizar el sustento de los trabajadores y, por tanto, no es adecuado para cuantificar compensaciones económicas derivadas de la pérdida de una persona. En cambio, la UMA, creada para sustituir al salario mínimo en diversos supuestos legales, permite actualizar valores de forma objetiva y uniforme sin afectar directamente el poder adquisitivo de los empleados.
Con esta resolución, la SCJN busca ofrecer mayor certeza jurídica y evitar distorsiones en el cálculo de indemnizaciones. El uso de la UMA como parámetro garantiza que los pagos sean más justos, proporcionales y alineados con criterios económicos claros.
El fallo sienta un precedente vinculante para jueces y tribunales de todo el país, quienes deberán aplicar la UMA al determinar el monto de las indemnizaciones por muerte. Así, se refuerza la separación entre el salario mínimo y otros fines legales, consolidando la UMA como herramienta central del sistema jurídico mexicano.