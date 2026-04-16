Alcalde reafirma alianza con PT y PVEM de cara a 2027 pese a críticas de Velasco y Sesma

Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), reiteró en conferencia de prensa que la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se mantiene intacta y será la base de la estrategia electoral para 2027.
Alcalde Luján declaró: “Vamos a ir fuertes, unidos con el PT y con el PVEM; vamos a obtener muy buenos resultados en 2027”. Subrayó que la coalición ha superado el “ruido mediático” sobre supuestas disputas y recordó los logros de la alianza en 2018 y 2024, incluida la elección de la primera presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Además, destacó que la mayoría calificada y las reformas constitucionales aprobadas son prueba del éxito conjunto.
En enero del año pasado, Morena, PT y PVEM firmaron una declaración conjunta que reafirma su compromiso. Sin embargo, el senador Manuel Velasco (PVEM) ha planteado exigencias, solicitando que su partido encabece la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí, argumentando que el Verde aportó más de medio millón de votos a Morena y duplicó sus resultados en la entidad. Velasco aseguró que no busca la ruptura, pero pide mayor reconocimiento al peso electoral del PVEM.
Por su parte, el dirigente local del PVEM en la Ciudad de México, Jesús Sesma, anunció que el partido no ha tenido acercamientos con Morena y que se prepara para competir en solitario en 2027, manteniendo su fortaleza tanto en la capital como en otros estados.
Alcalde Luján respondió que “existen todas las condiciones” para que la alianza continúe en la CDMX, resaltando el trabajo de la jefa de gobierno Clara Brugada Molina, las alcaldías y la mayoría en la Asamblea Legislativa.
En otro frente interno, Citlalli Hernández Mora renunció como titular de la Secretaría de Mujeres para asumir la presidencia de la Comisión Nacional de las Elecciones del partido. Hernández Mora recordó su experiencia en tres procesos electorales y su papel en impulsar los acuerdos con PT y PVEM, aunque reconoció que “existen diferencias de origen de estatutos, de formas”, pero reiteró que el objetivo común es la transformación del país.
En resumen, la coalición Morena‑PT‑PVEM sigue consolidada a nivel nacional, pese a las demandas de mayor protagonismo del PVEM y a la postura de independencia de algunos de sus dirigentes locales.