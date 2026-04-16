Alcalde reafirma alianza con PT y PVEM de cara a 2027 pese a críticas de Velasco y Sesma

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Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, confirmó que la coalición con el PT y el PVEM sigue firme para las elecciones de 2027, desestimando rumores de fractura y respondiendo a las exigencias del senador Manuel Velasco y al anuncio de independencia del PVEM en la CDMX.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/04/2026 01:25 PM.
En México y editada el 16/04/2026 01:35 PM.