Ebrard confirma que su hijo vivió en residencia de embajada en Londres en pandemia

Marcelo Ebrard, secretario de Economía y ex canciller, confirmó que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard, vivió durante seis meses en la residencia oficial de la Embajada de México en Londres en 2021, en el contexto de la pandemia de COVID‑19.
Durante la conferencia de prensa matutina, el funcionario precisó que la estancia se dio después de que su hijo manifestara su deseo de estudiar en la capital británica. Ante sus reservas por la situación sanitaria mundial, Ebrard habló con la entonces embajadora, Josefa González Blanco, quien aceptó alojarlo en la residencia oficial.
El secretario recordó que, en ese periodo, estaba “muy atareado” gestionando la llegada de vacunas contra el coronavirus a México, lo que limitó su capacidad de acompañar a su hijo directamente.
Asimismo, señaló que Marcelo Patrick organizó una exposición artística para compartir pinturas y dibujos que reflejaban su experiencia durante la pandemia, sin que ello implique un uso indebido de recursos públicos.
Ebrard descartó categóricamente cualquier abuso de autoridad o malversación de fondos, subrayando que la decisión se tomó bajo criterios de seguridad y bienestar familiar.