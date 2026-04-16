Ebrard confirma que su hijo vivió en residencia de embajada en Londres en pandemia

...

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard, se alojó en la residencia oficial de la embajada mexicana en Reino Unido durante la pandemia, pero descartó cualquier uso indebido de recursos públicos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/04/2026 05:15 PM.
En México y editada el 16/04/2026 04:57 PM.