Sheinbaum afirma que la inflación en México está contenida pese al alza de alimentos y combustibles

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La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la inflación se mantiene dentro del rango histórico de los últimos 26 años, a pesar del reciente incremento de precios en la canasta básica y el combustible, citando comparaciones con 2017 y 2022.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/04/2026 11:46 AM.
En México y editada el 16/04/2026 12:00 PM.