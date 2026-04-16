Sheinbaum afirma que la inflación en México está contenida pese al alza de alimentos y combustibles

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que la inflación en México está contenida y que, a diferencia de años anteriores, no supera los niveles registrados en los últimos 26 años, pese al reciente repunte de precios en alimentos y combustibles.
Durante una rueda de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló: “No está por encima de otros años; lo que podemos ver es que en 2017 estuvo más alta, que en 2022 estuvo más alta por la guerra en Ucrania y que ahora, aun con el incremento desmesurado en el precio de los combustibles por la situación en Medio Oriente, particularmente en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, de todas maneras la inflación está contenida, está dentro del rango histórico que hemos tenido en los últimos 26 años”.
El contexto actual muestra un aumento en los precios de productos de la canasta básica y del combustible a nivel nacional, lo que ha generado preocupación entre los consumidores. Sin embargo, la autoridad monetaria ha señalado que la variación anual de la inflación se mantiene dentro de los márgenes históricos, lo que, según la presidenta, indica que la política macroeconómica del gobierno está logrando estabilizar los precios.
Sheinbaum recordó que en 2017 la inflación alcanzó niveles superiores a los actuales y que en 2022 el fenómeno se vio intensificado por la guerra en Ucrania, que impactó los precios internacionales de alimentos y energía. En la actualidad, los conflictos en Oriente Medio, especialmente la tensión en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, han provocado un alza en los precios del crudo, pero, según la mandataria, “la inflación está contenida”.
Analistas económicos coinciden en que, aunque la inflación se mantiene dentro de un rango aceptable, la volatilidad de los precios de los combustibles y alimentos podría ejercer presión sobre los hogares de menores ingresos. Se espera que el Banco de México continúe vigilando de cerca los indicadores de precios y ajuste su política monetaria según sea necesario para evitar que la inflación se descontrole.
La información sigue en desarrollo y se esperan nuevos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Banco de México en los próximos días.