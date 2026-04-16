Fiscalía del Edomex abre investigación por presunto sacrificio de 10 mil perros en Tecámac

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió, el 16 de abril de 2026, una carpeta de investigación de oficio tras la declaración pública de la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, en la que admitió el sacrificio de cerca de diez mil perros durante su periodo como alcaldesa de Tecámac.
Las declaraciones, realizadas el 15 de abril en una conferencia del Senado de la República, se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron una fuerte presión de colectivos de defensa animal y activistas, quienes exigieron una revisión exhaustiva del caso y la sanción correspondiente.
Con base en el material difundido, la FGJEM inició la investigación bajo el artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México, que tipifica como delito causar la muerte a cualquier animal que no sea considerado plaga. Además, la posible participación de servidores públicos en la gestión de los animales podría agravar la responsabilidad, conforme al artículo 235 Ter del mismo código.
De confirmarse los hechos, los responsables podrían enfrentar una pena de hasta seis años de prisión. La Fiscalía ha señalado que el objetivo de la indagatoria es determinar las responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios involucrados, así como esclarecer el destino final de los caninos sacrificados.
El proceso sigue abierto mientras se recaba mayor información y se recaban pruebas que permitan esclarecer la magnitud de los presuntos actos de maltrato animal en el municipio de Tecámac.