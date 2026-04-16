Fiscalía del Edomex abre investigación por presunto sacrificio de 10 mil perros en Tecámac

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación tras la confesión de la senadora Mariela Gutiérrez Escalante sobre el sacrificio de aproximadamente 10 mil caninos durante su gestión como alcaldesa de Tecámac, bajo el marco del artículo 235 Bis del Código Penal estatal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/04/2026 08:30 AM.
En México y editada el 16/04/2026 10:01 AM.