Luisa Alcalde nombra a Citlalli Hernández presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

En una conferencia de prensa celebrada hoy, Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, anunció el nombramiento de Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) del partido. La designación se produce después de que la funcionaria renunció ayer a su cargo como titular de la Secretaría de las Mujeres.
Alcalde explicó que la decisión fue tomada tras una semana de conversaciones con Hernández, en las que se expuso la necesidad de contar con una figura que reforzara la coordinación del Comité Ejecutivo Nacional y garantizara la transparencia de los procesos internos del partido.
Citlalli Hernández, quien se desempeñó previamente como secretaria de la Secretaría de las Mujeres, manifestó su compromiso con la democratización interna del partido y agradeció la confianza depositada en ella.
El nombramiento será oficializado mediante la publicación del acuerdo en el sitio institucional de Morena y su registro ante la autoridad electoral correspondiente.