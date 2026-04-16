Luisa Alcalde nombra a Citlalli Hernández presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

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La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, designó a Citlalli Hernández como nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, tras la renuncia de la funcionaria a la Secretaría de las Mujeres. Se detallan sus principales funciones y el contexto de la decisión.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/04/2026 10:53 AM.
En México y editada el 16/04/2026 11:07 AM.