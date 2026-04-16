Pemex descarta incendio en Refinería de Tula: incidente menor con humo

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Pemex informó que no hubo incendio en la planta hidrodesulfuradora de Tula; solo un incidente menor con presencia de humo, sin lesiones ni daños, y la refinería sigue operando con normalidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/04/2026 03:36 PM.
En México y editada el 16/04/2026 04:10 PM.