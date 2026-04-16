Pemex descarta incendio en Refinería de Tula: incidente menor con humo

La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) aclaró este 16 de abril que no se registró incendio en la Refinería de Tula, pese a la difusión de versiones en redes sociales que sugerían lo contrario.
Según el comunicado oficial publicado en sus plataformas digitales, se trató de "un incidente menor con presencia de humo" ocurrido en la Planta Hidrodesulfuradora de la unidad. El personal de la refinería actuó de forma inmediata, logrando contener la situación sin que se produjeran lesiones entre los trabajadores ni daños estructurales en la instalación.
La paraestatal subrayó que, tras la evaluación preliminar, no se detectaron afectaciones a los equipos críticos ni a los sistemas de seguridad. Asimismo, aseguró que la refinería continúa operando bajo sus programas habituales de producción, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad establecidos.
Pemex invitó a la ciudadanía a consultar fuentes oficiales para evitar la propagación de información errónea y reiteró su compromiso con la transparencia y la seguridad industrial.