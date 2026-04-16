Secretario de Hacienda de México se reúne con el Tesoro de EE. UU. para discutir el T‑MEC

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, sostuvo ayer, martes 14 de abril, una reunión con el titular del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en el marco de las negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC). La revisión, obligatoria a los seis años de su entrada en vigor, debe concluir antes del 1 de julio de 2026.
Durante el encuentro, ambos funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre la relación económica bilateral y destacaron el avance del Plan de Acción conjunto en materia de minerales críticos. México busca consolidarse como proveedor estratégico de litio, cobre y zinc, recursos esenciales para las industrias tecnológicas y energéticas a nivel mundial.
Otro eje central de la conversación fue la coordinación para combatir el financiamiento ilícito. Las partes coincidieron en la necesidad de reforzar mecanismos conjuntos que detecten y frenen operaciones vinculadas al crimen organizado, subrayando la importancia de una colaboración estrecha para combatir el narcotráfico desde el ámbito financiero.
En paralelo, autoridades estadounidenses anunciaron sanciones contra personas y empresas vinculadas al Cártel del Noreste, incluyendo el bloqueo de activos y restricciones a transacciones, lo que refuerza el contexto de cooperación binacional en seguridad.
Los funcionarios también analizaron el panorama de la próxima revisión del T‑MEC, en un entorno donde EE. UU. ha planteado posibles modificaciones al acuerdo. México reiteró su compromiso de preservar el tratado como base de la integración regional, mientras se anticipan diálogos que incluirán a Canadá.
Esta reunión se produce en un momento decisivo para la relación bilateral, marcado por retos compartidos en seguridad y economía. El fortalecimiento del diálogo y la coordinación en temas estratégicos refleja la intención de ambos países de mantener una relación sólida, pese a un entorno internacional complejo y a crecientes presiones en sectores clave como el comercio, la energía y la seguridad financiera.