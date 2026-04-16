Secretario de Hacienda de México se reúne con el Tesoro de EE. UU. para discutir el T‑MEC

...

Édgar Amador Zamora y Scott Bessent dialogaron el 14 de abril sobre la revisión del T‑MEC, la cooperación en minerales críticos y la lucha contra el financiamiento del crimen organizado, en un contexto de sanciones estadounidenses contra el Cártel del Noreste.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/04/2026 08:19 AM.
En México y editada el 16/04/2026 08:56 AM.