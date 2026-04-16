Senadora Andrea Chávez solicita licencia indefinida por embarazo y se retira del Senado

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La senadora Andrea Chávez, de Morena y representante de Chihuahua, pidió licencia indefinida a su cargo a partir del 15 de abril, citando su avanzado embarazo (7 meses) y su intención de competir por la gubernatura de Chihuahua. Su salida fue acompañada de críticas de miembros de su bancada y del PVEM.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/04/2026 08:20 AM.
En México y editada el 16/04/2026 09:02 AM.