Sheinbaum indica que la FGR buscará reabrir el caso contra líder de La Luz del Mundo

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la fiscal general Ernestina Godoy pretende reabrir la causa contra Naasón Joaquín García, condenado en EE. UU. por abuso sexual de menores, tras que la FGR la cerrara en 2023 bajo la gestión de Alejandro Gertz Manero.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/04/2026 05:27 PM.
En México y editada el 16/04/2026 05:00 PM.