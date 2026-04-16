Sheinbaum indica que la FGR buscará reabrir el caso contra líder de La Luz del Mundo

La mandataria, Claudia Sheinbaum, anunció en la conferencia matutina que la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, ha solicitado la reapertura del proceso penal contra Naasón Joaquín García, máximo dirigente de la iglesia La Luz del Mundo, quien ya cumple una condena de casi 17 años en Estados Unidos por abuso sexual de menores.
Sheinbaum explicó que la solicitud de la fiscal se basa en la reciente audiencia con las víctimas, quienes buscan que el juez vuelva a admitir la causa. La presidenta indicó que, tras recibir una tarjeta de la FGR, pidió a su equipo que indagara los detalles del pedido de la fiscal y, minutos después, leyó el comunicado oficial de la Fiscalía.
El caso había sido cerrado en México en 2023 cuando la FGR estaba encabezada por Alejandro Gertz Manero, ahora embajador de México en el Reino Unido. La causa se había archivado bajo la figura de delincuencia organizada, pese a que en EE. UU. el mismo Naasón Joaquín García fue condenado por abuso sexual de menores y enfrenta otro proceso federal por trata de personas.
Sobrevivientes como Sochil Martin y Sharim Guzmán, quienes denunciaron los abusos dentro de la organización religiosa, reiteraron que la Fiscalía Especial en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, y Contra la Biodiversidad (FEITPOC) determinó el 17 de diciembre de 2025 el no ejercicio de la acción penal contra García. Ahora, la fiscal Godoy busca revertir esa decisión.
La presidenta Sheinbaum subrayó que la reapertura del caso responde a la necesidad de dar justicia a las víctimas y a la obligación del Estado de investigar y sancionar los delitos de abuso sexual y trata de personas, independientemente de la condena ya cumplida en el extranjero.