Sheinbaum celebra reconocimiento de Time como muestra de cercanía con el pueblo

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La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a su inclusión en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time 2026, señalando que el reconocimiento refleja la conexión de su gobierno con la ciudadanía y resaltando logros en seguridad y política exterior.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/04/2026 10:50 AM.
En México y editada el 16/04/2026 01:53 PM.