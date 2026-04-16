Sheinbaum celebra reconocimiento de Time como muestra de cercanía con el pueblo

La mañana del 16 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que su presencia en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time es una prueba de la cercanía de su administración con la ciudadanía. En una conferencia de prensa en el Palacio Nacional afirmó: "Para eso gobernamos, para atender al pueblo de México. Mientras no nos desviemos de eso, va a haber apoyo".
Sheinbaum es la única lideresa política de origen latinoamericano en la edición 2026 del ranking y obtuvo su segunda aparición consecutiva, consolidándose como una figura de referencia a nivel internacional.
El periodista Ioan Grillo, autor de la semblanza publicada por Time, destacó el manejo diplomático de la mandataria frente a presiones externas, como las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles y la posibilidad de una intervención militar, así como críticas internas. Grillo resaltó la "serenidad y contundencia" de Sheinbaum al enfrentar a los cárteles, al allanamiento de laboratorios, a la extradición de cabecillas a Estados Unidos y a la captura del capo El Mencho, acciones que, según la revista, ayudaron a evitar una intervención estadounidense más agresiva.
Aunque el país sigue afrontando retos como la desaparición de personas y la actividad de organizaciones criminales, la publicación subrayó que la presidenta se ha convertido en una de las líderes más populares de la región.
Al ser cuestionada sobre su aparición en el semanario estadounidense, Sheinbaum reiteró que el reconocimiento no es personal, sino un reflejo del vínculo entre el gobierno y el pueblo: "No hay divorcio entre el pueblo y el gobierno". Recordó que, en la edición 2025 de Time, se señaló que hizo historia al ser la primera mujer en dirigir el país y que le gusta que la llamen "presidenta" con "a" al final.
Sheinbaum concluyó que, pese a los elogios, es fundamental mantener los pies en la tierra y seguir trabajando al nivel del pueblo, sin traicionar ni perder la honestidad.