Xóchitl Gálvez respalda a Sheinbaum en la discusión sobre el fracking

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La ex candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, manifestó su apoyo a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de crear un comité científico para evaluar la fracturación hidráulica en México, reconociendo tanto los riesgos ambientales como la necesidad de soberanía energética.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/04/2026 08:18 AM.
En México y editada el 16/04/2026 08:45 AM.