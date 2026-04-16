Xóchitl Gálvez respalda a Sheinbaum en la discusión sobre el fracking

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la conformación de un comité de especialistas para evaluar la viabilidad del fracking en México, subrayando que cualquier decisión se basará en evidencia científica y en la protección de comunidades y del medio ambiente.
El comité integrará académicos del IPN, UNAM, UAM y UANL, así como expertos del Instituto Mexicano del Petróleo y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Su objetivo es entregar una primera orientación sobre la viabilidad del proceso dentro de los próximos dos meses y, de ser favorable, iniciar una consulta social con las comunidades potencialmente afectadas.
En redes sociales, Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial de la oposición, expresó su apoyo a la medida, recordando la postura anterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se opuso al fracking por motivos ideológicos. Gálvez afirmó: "Es mejor corregir que seguir viviendo en el error. La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta para producir gas natural a través del fracking".
Reconociendo los riesgos, la política explicó que la técnica consiste en perforar rocas a gran profundidad e inyectar una mezcla de agua, arena y químicos, lo que genera contaminación. Sin embargo, sostuvo que existen equipos de nueva generación capaces de reducir el impacto ambiental y que el fracking es necesario para fortalecer la soberanía energética del país.
Gálvez también señaló que, aunque la oposición debe señalar los errores del gobierno, también es deber reconocer sus aciertos: "Como oposición debemos señalar los errores del gobierno, sí, pero también reconocer aciertos".
La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, describió el comité como un "ejercicio inédito de colaboración entre academia y autoridades" y enfatizó la importancia de evitar improvisaciones en la evaluación del fracking.