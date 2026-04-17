Gobierno destituye a tres funcionarios de Pemex tras el derrame de hidrocarburo

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El director general de Pemex, Víctor Rodríguez, anunció la separación de tres empleados de rango medio por no reportar a tiempo una fuga en un oleoducto de 36 pulgadas entre Veracruz y Tabasco. La investigación oficial apunta a chapopoteras naturales y a un posible vertimiento ilegal de un buque.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/04/2026 08:26 AM.
En México y editada el 17/04/2026 08:35 AM.