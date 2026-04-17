Hallan sin vida a joven tras falsa entrevista laboral en CDMX; investigan feminicidio

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La Fiscalía de la CDMX confirmó el hallazgo sin vida de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años, tras acudir a una entrevista laboral fraudulenta. El caso se suma a los de Evelin Afiune y Vianey López, también asesinadas bajo el mismo modus operandi, y reaviva la alerta sobre redes de trata que utilizan ofertas de empleo falsas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/04/2026 02:51 PM.
En México y editada el 17/04/2026 04:18 PM.