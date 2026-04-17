Más de mil restos humanos hallados en lagunas de Tláhuac: colectivos exigen seguridad

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Durante jornadas del 7 al 16 de abril se localizaron 1,076 restos óseos en las lagunas de La Habana, en la frontera entre Tláhuac y Chalco. Organizaciones y familias piden al Estado mayor seguridad, recursos y un protocolo de identificación digna, calificando la situación como una crisis forense.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/04/2026 02:51 PM.
En México y editada el 17/04/2026 03:46 PM.