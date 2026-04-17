Más de mil restos humanos hallados en lagunas de Tláhuac: colectivos exigen seguridad

Más de mil restos humanos fueron encontrados en las lagunas de La Habana, en la zona limítrofe entre la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco, durante las jornadas de búsqueda realizadas del 7 al 16 de abril. Según el informe de los colectivos y familias involucradas, se contabilizaron 1,076 fragmentos óseos, con variaciones diarias que oscilaron entre 29 y 255 hallazgos en una sola jornada.
Los colectivos Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles Ciudad de México, Mariposas Buscando Corazones y Justicia, Voces de la Ausencia, Lirios Buscadores Izcalli y diversas familias independientes enviaron un comunicado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas, a la Comisión de Búsqueda de Personas y al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. En él expresan su consternación ante la magnitud de los hallazgos y demandan acciones inmediatas.
Entre las exigencias principales se encuentran:
Las autoridades aún no han respondido de manera concreta a las demandas, mientras la comunidad y los familiares continúan vigilando el sitio y exigiendo respuestas que aseguren la dignidad de los desaparecidos y sus seres queridos.