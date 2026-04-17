Moctezuma exige a EE. UU aclarar 15 muertes de mexicanos bajo custodia de ICE

...

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, envió cartas a congresistas y se reunió con el representante Tom McIntosh para solicitar la investigación y transparencia de los 15 fallecimientos de migrantes mexicanos bajo custodia de ICE durante la administración Trump.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/04/2026 08:54 AM.
En México y editada el 17/04/2026 09:54 AM.