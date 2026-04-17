Moctezuma exige a EE. UU aclarar 15 muertes de mexicanos bajo custodia de ICE

El embajador de México ante Estados Unidos, Esteban Moctezuma, informó que ha remitido cartas a varios congresistas estadounidenses con el objetivo de que se esclarezcan los casos de los 15 mexicanos que han muerto bajo custodia de ICE o durante operativos de la autoridad migratoria.
En un video publicado en sus redes sociales, Moctezuma detalló que, en la tarde del mismo día, se desplazó al Capitolio para reunirse con el representante republicano Tom McIntosh. Durante el encuentro, abordaron la problemática de las muertes, así como otros asuntos vinculados a la seguridad y la frontera.
Según datos de la administración Trump, los 15 fallecimientos se produjeron en centros de detención o durante operativos de ICE, lo que ha motivado al Gobierno mexicano a iniciar acciones legales para que cada caso sea investigado y se garantice información transparente.
Moctezuma aseguró que el congresista McIntosh mostró una actitud receptiva y comprometida con la solicitud de México, subrayando la necesidad de contar con datos claros y verificables sobre cada muerte de ciudadanos mexicanos en los centros de detención migratoria de EE. UU.
El embajador reiteró que México seguirá trabajando con autoridades estadounidenses para proteger los derechos de sus nacionales y exigir rendición de cuentas en materia de derechos humanos y migración.