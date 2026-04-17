PAN considera a Grecia Quiroz rumbo a 2027 y no descarta gubernatura en Michoacán

...

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, anunció la posibilidad de integrar a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, como candidata ciudadana para los comicios de 2027, y señaló su interés en un posible proyecto gubernamental en Michoacán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/04/2026 08:47 AM.
En México y editada el 17/04/2026 09:59 AM.