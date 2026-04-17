PAN considera a Grecia Quiroz rumbo a 2027 y no descarta gubernatura en Michoacán

En una conferencia de prensa celebrada en Michoacán, el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, declaró que el partido está dispuesto a aceptar candidaturas ciudadanas para las elecciones de 2027 y dejó abierta la posibilidad de incorporar a Grecia Quiroz García, actual presidenta municipal de Uruapan.
Romero calificó a la alcaldesa como "una lideresa importante en su estado" y resaltó la valentía con la que ha enfrentado la tragedia personal tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, en noviembre de 2025. El dirigente panista subrayó que, aunque aún no ha tenido la oportunidad de conocerla personalmente, busca abrir un diálogo para identificar coincidencias políticas y fortalecer la oposición al proyecto de gobierno actual.
Durante la entrevista, Romero también insinuó que Quiroz podría aspirar a la gubernatura de Michoacán en las elecciones intermedias, lo que sugiere una estrategia de largo plazo para consolidar el apoyo del PAN en la entidad.
El PAN, que ha anunciado la apertura a candidaturas ciudadanas, busca ampliar su base de apoyo y presentar opciones que cuenten con trayectoria y reconocimiento popular. La inclusión de figuras como Grecia Quiroz podría representar un movimiento significativo en la configuración del panorama político de Michoacán y del país de cara a 2027.
Se espera que en los próximos meses se concrete una reunión entre la dirigencia del PAN y la alcaldesa para definir posibles alianzas y líneas de trabajo conjuntas.