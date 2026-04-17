Presidenta Sheinbaum recibe cálida bienvenida de mexicanos en Barcelona

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Claudia Sheinbaum arribó a Barcelona el 17 de abril de 2026 y fue recibida por decenas de compatriotas que corearon su nombre y aplaudieron su presencia. La visita, centrada en la I V Cumbre en Defensa de la Democracia, incluye encuentros con la comunidad mexicana y recorridos institucionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/04/2026 04:22 PM.
En México y editada el 17/04/2026 04:34 PM.