Presidenta Sheinbaum recibe cálida bienvenida de mexicanos en Barcelona

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aterrizó en Barcelona el 17 de abril de 2026 y fue recibida con una efusiva porra de mexicanos residentes y viajeros que corearon "¡Presidenta, presidenta!" frente a la Plaza de España. En un breve video publicado en sus redes sociales, la mandataria citó a José Martí: "De México a Barcelona, como diría José Martí, amor con amor se paga. El corazón de México late fuerte en cualquier rincón", resaltando el vínculo emocional de la diáspora con su país.
Al descender del vehículo, Sheinbaum fue rodeada por connacionales que solicitaron fotografías y firmaron autógrafos, mientras un grupo de músicos ofreció una breve presentación que la mandataria agradeció con abrazos y palabras de paz: "¡Que viva la paz, siempre!". La recepción subrayó la importancia simbólica de la visita, que tiene como objetivo principal la participación de México en la I V Cumbre en Defensa de la Democracia, donde se reunirá con jefes de Estado de Colombia, Brasil, España y Uruguay.
El programa de la mandataria incluye, el 18 de abril, su intervención en la cumbre en Barcelona, seguida de un encuentro con la comunidad mexicana residente en España. El 19 de abril, Sheinbaum visitará el Centro Nacional de Supercomputación para reunirse con académicos y funcionarios, y recorrerá sus instalaciones. En ambas jornadas la presidenta estará acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel; y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.
Esta gira refuerza los lazos bilaterales entre México y España y destaca el compromiso de la administración de Sheinbaum con la defensa de la democracia y la cooperación internacional, al tiempo que celebra la presencia y el apoyo de la comunidad mexicana en el extranjero.