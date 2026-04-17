TFJA revierte decisión del IMPI y permite a Lenia Batres registrar la marca “Ministra del Pueblo”

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El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló la negativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y autorizó a la ministra Lenia Batres Guadarrama a continuar el trámite para registrar el epíteto “Ministra del Pueblo”, sentando un precedente para futuros registros de denominaciones políticas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/04/2026 08:48 AM.
En México y editada el 17/04/2026 08:52 AM.