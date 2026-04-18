Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, visitará México del 19 al 22 de abril

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, arribará a México del 19 al 22 de abril para sostener encuentros con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y diversas autoridades del país.
Durante su estadía, el funcionario de Naciones Unidas mantendrá reuniones con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de informar al mandatario sobre las acciones del gobierno en materia de desapariciones forzadas y la atención a víctimas de violaciones de derechos humanos.
Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado ha anunciado que Türk dialogará con representantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, miembros del sector privado, y con la propia oficina de la ONU en México. Un punto central de la agenda será el encuentro con la sociedad civil, incluyendo a representantes de pueblos indígenas y a familias de personas desaparecidas.
La visita coincide con la reciente solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) para que el tema de las desapariciones en México sea llevado ante la Asamblea General de la ONU, lo que subraya la relevancia internacional del asunto.
El itinerario concluirá el miércoles 22 de abril con una conferencia de prensa en la que el Alto Comisionado ofrecerá un balance de su misión y de los avances observados en la protección de los derechos humanos en el país.