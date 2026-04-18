Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, visitará México del 19 al 22 de abril

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El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, realizará una visita oficial a México del 19 al 22 de abril, donde se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades federales y locales, representantes de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos, y concluirá con una conferencia de prensa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/04/2026 10:02 AM.
En México y editada el 18/04/2026 11:49 AM.