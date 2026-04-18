Detienen a guardia por feminicidio de Edith en CDMX; investigan omisiones y extorsión

Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron este viernes a un guardia de seguridad del edificio ubicado en el número 289 de la Avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez, como principal sospechoso del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar.
Edith, de 23 años, desapareció el 16 de abril después de acudir a una supuesta entrevista de trabajo en el mencionado inmueble. Su cuerpo fue encontrado la madrugada del 17 de abril en el sótano del edificio, oculto bajo un montículo de arena y con evidencias de violencia.
Según el periodista Antonio Nieto, quien informó a través de su cuenta de X, el guardia de seguridad habría sido la última persona con la que la joven se encontró antes de ser asesinada. La aprehensión se realizó gracias al monitoreo de cámaras de seguridad y al seguimiento de la Policía de Investigación de la FGJCDMX, en coordinación con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).
La fiscal Bertha Alcalde, titular de la FGJCDMX, aclaró en conferencia de prensa que la información que sugiere esperar 72 horas para iniciar la investigación es falsa y reiteró que la búsqueda debe iniciarse de inmediato.
Las autoridades reiteran su compromiso de esclarecer los hechos y garantizar justicia para la familia de Edith Guadalupe.