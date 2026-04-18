Detienen a guardia por feminicidio de Edith en CDMX; investigan omisiones y extorsión

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La Fiscalía de la CDMX arrestó a un guardia de seguridad como principal sospechoso del feminicidio de Edith Guadalupe, desaparecida tras acudir a una entrevista de trabajo en la Av. Revolución. La detención se dio tras el seguimiento de cámaras y la colaboración del Centro de Comando C5.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/04/2026 10:02 AM.
En México y editada el 18/04/2026 11:58 AM.