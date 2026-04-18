Internan a Jesús Murillo Karam por derrame cerebral

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El ex procurador general, acusado en el caso Ayotzinapa, fue hospitalizado en el Hospital Ángeles Pedregal tras sufrir un derrame cerebral; permanece bajo prisión domiciliaria mientras su estado de salud genera nuevas interrogantes sobre el proceso judicial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/04/2026 12:03 PM.
En México y editada el 18/04/2026 12:12 PM.