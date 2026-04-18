Internan a Jesús Murillo Karam por derrame cerebral

Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República y principal responsable judicial del caso Ayotzinapa, fue internado en el Hospital Ángeles Pedregal después de sufrir un derrame cerebral. El funcionario de 78 años, que desde 2024 cumple una condena de prisión domiciliaria, se encuentra bajo observación médica mientras continúa bajo la custodia del Sistema Penitenciario Federal.
Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto de 2022 en la capital del país por presuntos delitos de tortura, desaparición forzada y violaciones a la administración de justicia, vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" en Iguala, septiembre de 2014. En aquel entonces ocupaba el cargo de Procurador General durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y fue señalado por supuestamente ocultar información, falsificar testimonios y mentir a los familiares de los jóvenes desaparecidos.
La versión oficial conocida como la "verdad histórica", presentada por Murillo Karam, sostenía que los estudiantes fueron quemados por el grupo delictivo Guerreros Unidos. Desde el inicio, los familiares y organizaciones de derechos humanos impugnaron esa versión, señalando inconsistencias y pruebas que desmentían la narrativa del gobierno. Con el paso del tiempo, la presión social y la evidencia forense revelaron que la versión oficial estaba plagada de irregularidades, lo que intensificó la demanda de justicia y de una investigación imparcial.
El deterioro de la salud del ex funcionario plantea interrogantes sobre el avance del proceso judicial en su contra. La Fiscalía General de la República ha indicado que, pese a su internación, los procedimientos legales continúan, y que la autoridad competente evaluará la posibilidad de trasladar la causa a un juzgado de control que garantice la continuidad del proceso sin interrupciones.
Organizaciones de derechos humanos y familiares de los 43 estudiantes han manifestado su preocupación por la situación de Murillo Karam, recordando que la justicia para los desaparecidos no debe depender del estado de salud del acusado, sino de la evidencia y la responsabilidad de los hechos.
Se espera que el Hospital Ángeles Pedregal proporcione actualizaciones sobre el estado de salud del ex procurador, mientras que la opinión pública sigue atenta al desarrollo de la causa Ayotzinapa, que continúa sin una resolución definitiva.