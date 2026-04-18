Gobierno y gasolineros fijan precio máximo del diésel en 28 pesos por litro

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La Secretaría de Energía anunció que, en el último año de la administración de Claudia Sheinbaum, el precio máximo del diésel se mantendrá en 28 pesos por litro, tras un acuerdo entre el Ejecutivo federal y el sector privado, para amortiguar el impacto de los precios internacionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/04/2026 10:01 AM.
En México y editada el 18/04/2026 11:14 AM.