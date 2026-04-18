Segob retoma mesas de diálogo con transportistas tras bloqueos en nueve estados

...

La Secretaría de Gobernación, encabezada por el subsecretario César Yáñez, reanudó las mesas de trabajo con los principales sindicatos de transportistas después de una serie de bloqueos que dejaron 575 manifestantes en nueve entidades, con el objetivo de garantizar la seguridad vial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/04/2026 10:04 AM.
En México y editada el 18/04/2026 11:48 AM.