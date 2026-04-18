Segob retoma mesas de diálogo con transportistas tras bloqueos en nueve estados

La Secretaría de Gobernación (Segob) volvió a abrir las mesas de diálogo con los transportistas que, en los últimos días, han protagonizado bloqueos en carreteras de nueve estados del país. La reunión, liderada por el subsecretario de Gobernación César Yáñez, contó con la participación de los representantes de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (HAMOTAC), la Alianza Mexicana de Transportistas A.C. (AMTAC), la Federación Mexicoamericana de Transportistas A.C. (FEMATRAC) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales A.C. (INDECO).
Los bloqueos, que se registraron el 6 de abril tras el receso de Semana Santa, sumaron 11 acciones en nueve entidades y movilizaron a 575 personas. Las protestas surgieron como respuesta a la demanda de mayor seguridad en las carreteras, un tema que ha cobrado urgencia tras los crecientes incidentes delictivos que afectan a los transportistas.
En ese contexto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró su invitación al diálogo y subrayó que no existen motivos para cerrar las vialidades, pues el gobierno ha atendido y sigue dando seguimiento al pliego petitorio presentado por los transportistas. La autoridad aseguró que se están tomando medidas concretas para reforzar la seguridad en los corredores críticos, incluyendo la coordinación con la Guardia Nacional y la implementación de tecnologías de vigilancia.
Durante la mesa de trabajo, los representantes de los sindicatos expresaron sus exigencias, que incluyen la instalación de puntos de control policial permanente, la mejora de la señalización y la creación de corredores seguros en zonas de alto riesgo. Asimismo, solicitaron la agilización de los procesos de denuncia y la garantía de una respuesta rápida ante actos delictivos.
El subsecretario César Yáñez manifestó el compromiso del Ejecutivo Federal de trabajar de la mano con los transportistas para encontrar soluciones efectivas y evitar nuevas paralizaciones que afecten la movilidad nacional y la cadena de suministro. "Nuestro objetivo es garantizar la libre circulación de mercancías y la seguridad de quienes transitan por nuestras carreteras", afirmó.
Las autoridades de Segob indicaron que se continuará con el seguimiento de los acuerdos alcanzados y que se programarán nuevas reuniones de seguimiento en los próximos días, con el fin de evaluar avances y ajustar acciones según sea necesario.