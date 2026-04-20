Balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán deja dos muertos y cinco heridos

La tarde del lunes 20 de abril de 2026 se registró una balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán, específicamente en los alrededores de la Pirámide de la Luna. Según fuentes de seguridad consultadas por Infobae México, el tiroteo dejó un saldo de dos fallecidos y cinco heridos.
Entre las víctimas se encuentran turistas internacionales que se encontraban de visita en el sitio, lo que ha generado preocupación entre la comunidad turística y autoridades locales. Los heridos fueron atendidos de inmediato por personal de emergencias y trasladados a hospitales de la zona para recibir tratamiento.
Las fuerzas de seguridad, incluyendo la Policía Federal y la Guardia Nacional, acordonaron el área y comenzaron las investigaciones para determinar la identidad del presunto tirador y los motivos del ataque. Hasta el momento, no se ha divulgado información oficial sobre el arma utilizada ni sobre posibles vínculos del agresor.
El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, manifestó su consternación por los hechos y aseguró que se reforzarán los protocolos de seguridad en los sitios turísticos del estado. Asimismo, el secretario de Turismo de la República Mexicana, Miguel Torruco Marqués, reiteró el compromiso del gobierno federal para garantizar la seguridad de los visitantes.
Las autoridades continúan recabando testimonios de testigos y revisando las grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en la zona para esclarecer los hechos. Se espera que en los próximos días se publiquen avances de la investigación y se tomen medidas adicionales para prevenir incidentes similares.