Balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán deja dos muertos y cinco heridos

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Una tiroteada en la zona de la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, el 20 de abril de 2026, causó la muerte de dos personas y dejó a cinco más lesionadas, entre ellas turistas internacionales. Las autoridades continúan la investigación para identificar al presunto tirador.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/04/2026 12:48 PM.
En México y editada el 20/04/2026 05:02 PM.