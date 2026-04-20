Ebrard recibe a Jaimeson Greer y anuncia inicio de revisión del T‑MEC

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, recibió al representante comercial de EE. UU., Jaimeson Greer, para iniciar conversaciones sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC). Ebrard subrayó la importancia del acuerdo para proteger millones de empleos y la estabilidad económica regional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/04/2026 08:49 AM.
En México y editada el 20/04/2026 09:45 AM.