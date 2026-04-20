José Ramón Fernández se disculpa por usar el término “dictadura” para describir a México

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El periodista y analista deportivo reconoce haber empleado de forma incorrecta la palabra “dictadura” al comparar la gestión del fútbol mexicano con la política del país, y publica una disculpa pública aclarando su crítica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/04/2026 12:49 PM.
En México y editada el 20/04/2026 05:07 PM.