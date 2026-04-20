José Ramón Fernández se disculpa por usar el término “dictadura” para describir a México

En una entrevista con Carmen Aristegui, José Ramón Fernández comparó la gestión del fútbol mexicano con la forma en que se maneja el país, diciendo que ambos se rigen “de una forma dictatorial”. La frase, difundida en redes sociales y viralizada en X, generó una fuerte polémica que dividió a la opinión pública.
Dos días después, Fernández emitió una disculpa a través de sus redes, admitiendo que utilizó el término “dictadura” de manera incorrecta. En su mensaje escribió: “Sobre la entrevista con Carmen Aristegui: utilicé el término ‘dictadura’ de forma incorrecta y ofrezco una disculpa”. Añadió que su crítica real se centra en la inseguridad que viven millones de mexicanos y en la falta de contrapesos, la concentración del poder y la escasa transparencia en la Liga MX, temas que ha señalado desde hace años.
El comunicador subrayó la importancia de la precisión en el debate público: “Ser crítico es necesario, pero también lo es ser preciso. Por eso hago esta aclaración”. La controversia surgió en el marco de la promoción de su nuevo libro biográfico, en el que aborda episodios de su carrera, incluida su salida de TV Azteca y su visión sobre el estado actual del fútbol mexicano.
Con más de cinco décadas en los medios, José Ramón Fernández sigue siendo una de las voces más influyentes y controvertidas del periodismo deportivo en México. La polémica refuerza el debate sobre los límites del lenguaje crítico y la responsabilidad de los comunicadores al referirse a la política nacional.