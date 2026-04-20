Claudia Sheinbaum regresa a México tras gira de trabajo en Barcelona

...

La presidenta llegó al AICM a las 21:53 del domingo, tras un vuelo retrasado, y se prepara para su conferencia de prensa y encuentros con EE. UU. y autoridades españolas, mientras impulsa propuestas de reforestación y el proyecto de supercomputadora Coatlicue.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/04/2026 08:51 AM.
En México y editada el 20/04/2026 09:02 AM.