Claudia Sheinbaum regresa a México tras gira de trabajo en Barcelona

La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, aterrizó a las 21:53 h del domingo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) después de una gira de trabajo por Barcelona, España. El vuelo AM38 se retrasó dos horas en despegar del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona‑El Prat, lo que pospuso su llegada al país.
Al descender del avión, la presidenta fue trasladada en patrulla al hangar militar y de allí se dirigió a su residencia en el Palacio Nacional, según fuentes de la Oficina de la Presidencia.
Sheinbaum encabezará la conferencia de prensa matutina del lunes y, a finales de la semana, se reunirá con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien fue recibido por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la misma tarde.
Durante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, la jefa del Ejecutivo propuso destinar el 10 % del gasto mundial en armamento al programa global de reforestación, recordando su llamado del año pasado en el foro del G20: "En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida".
En el último día de su visita a España, Sheinbaum recorrió el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, donde se firmó la colaboración para la supercomputadora mexicana "Coatlicue". En un video difundido en sus redes mostró una cabeza olmeca instalada en el centro y sostuvo reuniones con el director Mateo Valero, la ministra española Diana Morant, el cantautor Joan Manuel Serrat, el presidente de la Generalidad de Cataluña Salvador Illa y el alcalde de Barcelona Jaume Colbini.
Con la visita, la presidenta subrayó el fortalecimiento de la capacidad tecnológica y científica de México mediante la alianza con España.