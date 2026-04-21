Fiscal de Edomex atribuye el tiroteo en Teotihuacán a padecimiento mental del agresor

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El fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, declaró que el atentado en Teotihuacán, que dejó una víctima mortal y varios heridos, se originó por una enfermedad mental del autor, Julio César Jasso, y no por un móvil político o criminal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/04/2026 10:33 AM.
En México y editada el 21/04/2026 11:23 AM.